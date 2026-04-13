Durante las primeras horas del día, el cielo se presenta mayormente nublado, con una temperatura mínima de 16°C.

La semana comienza en la ciudad de Santa Fe con condiciones de tiempo variables, en una jornada que irá de mayormente nublada a inestable con probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presenta mayormente nublado, con una temperatura mínima de 16°C y elevados niveles de humedad que alcanzan el 96%, lo que genera una sensación térmica fresca y algo pesada. El viento sopla del sector este a 12 km/h, con buena visibilidad.

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Con el correr de las horas, se espera un leve ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 26°C.

Sin embargo, la estabilidad será relativa: hacia la tarde y especialmente durante la noche, el organismo nacional anticipa la llegada de tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación entre el 10% y el 40%.

Los vientos rotarán al noreste, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

Estas condiciones marcan el inicio de una semana con características típicamente otoñales, donde la nubosidad y la inestabilidad tendrán protagonismo en la región.

Pronóstico extendido

Para el martes, se prevé una jornada con temperaturas entre 19°C y 25°C, manteniendo condiciones similares de nubosidad e inestabilidad.

El miércoles continuará en la misma línea, con mínima de 19°C y máxima de 25°C, sin grandes cambios en el escenario meteorológico.

En tanto, el jueves se espera una leve baja en la temperatura mínima, que rondará los 18°C, con una máxima de 25°C.