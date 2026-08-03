El lunes comenzó con condiciones estables en la ciudad de Santa Fe, aunque con neblina en las primeras horas y elevada humedad. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo irá desmejorando con el correr de la jornada y se esperan chaparrones aislados durante la tarde y la noche.

Con una temperatura de 15,9°C a las 6 de la mañana, el cielo se presenta mayormente nublado, la humedad alcanza el 94%, el viento sopla del sudeste a 10 km/h y la visibilidad es de 12 kilómetros.

Para la mañana, el SMN prevé presencia de neblina, aunque sin probabilidades de lluvia. La temperatura mínima será de 13°C, con viento del este entre 7 y 12 km/h.

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Durante la tarde aumentará la inestabilidad y existe entre 10% y 40% de probabilidad de chaparrones. La temperatura llegará a una máxima de 21°C, mientras que el viento rotará al sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Las condiciones se mantendrán similares durante la noche. El organismo nacional mantiene la probabilidad de chaparrones entre 10% y 40%, con una temperatura cercana a los 16°C y viento del este entre 13 y 22 km/h.

En cuanto a las horas de luz, el sol salió a las 7:50 y se pondrá a las 18:29.

Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con importantes variaciones de temperatura y sin extremos térmicos.

Martes: se espera una jornada más fresca, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 17°C.

Miércoles: volverá a subir la temperatura durante la tarde. La mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 20°C.

Jueves: será el día más cálido de la semana. El SMN pronostica una mínima de 14°C y una máxima de 27°C, marcando un importante ascenso de la temperatura respecto de los días anteriores.