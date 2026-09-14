El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con una máxima de 18°C. Desde el martes, las temperaturas irán en ascenso y se espera un cierre de semana más cálido.

La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 14 de septiembre con cielo mayormente nublado y una temperatura de 8,3°C, según los registros actualizados a las 6 de la mañana. La sensación térmica se ubicó en 7,7°C, con una humedad del 82% y viento del sector este a 6 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables durante la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

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Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso. Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado y se alcanzará la máxima prevista. Hacia la noche, las condiciones tenderán nuevamente a un cielo parcialmente nublado, con una temperatura estimada en torno a los 14°C.

El viento tendrá una intensidad moderada y variará de dirección a lo largo del día. Durante la mañana soplará del noreste, mientras que por la tarde se espera viento del noroeste. Durante la noche volverá a predominar el sector noreste.

El pronóstico no contempla lluvias para ninguno de los tres períodos de este lunes. La salida del sol está prevista para las 7:03, mientras que la puesta será a las 18:54.

Pronóstico extendido

El escenario meteorológico para los próximos días anticipa un gradual aumento de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico oficial del SMN, las mínimas también subirán de manera progresiva.

Martes: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 20°C.

Miércoles: las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 9°C y una máxima de 21°C.

Jueves: se prevé una jornada más cálida, con 10°C de mínima y 23°C de máxima.