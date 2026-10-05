El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 23°C y baja probabilidad de precipitaciones durante el día.

La ciudad de Santa Fe inicia este lunes 5 de octubre con cielo cubierto y una temperatura de 15,2°C, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 78%, mientras que el viento sopla del sudeste a 8 km/h.

Para esta jornada se espera una máxima de 23°C. El pronóstico oficial indica condiciones mayormente nubladas durante la mañana y la tarde, con una disminución de la nubosidad hacia la noche.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima prevista de 12°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que no se esperan lluvias durante las primeras horas del día.

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El viento tendrá dirección predominante del este y se mantendrá entre los 7 y 12 km/h. La temperatura irá en aumento a medida que avance la jornada.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas. La temperatura máxima alcanzará los 23°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 0 y 10%.

El viento continuará soplando del este, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado. La temperatura prevista será de 19°C y no se esperan precipitaciones. En este período, el viento podría intensificarse y alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h, manteniendo su dirección predominante del este.

El pronóstico extendido

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las temperaturas se mantendrán relativamente agradables durante los próximos días, aunque se prevé un descenso hacia el final de la semana.

Para este martes, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

El miércoles las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 23°C.

El jueves tendrá una mínima de 16°C y una máxima de 22°C, mientras que el viernes se anticipa un descenso de las temperaturas, con una mínima de 15°C y una máxima de 19°C.