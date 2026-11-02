Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las nubes se mantendrán durante toda la jornada y no se esperan lluvias significativas.

La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 2 de noviembre con cielo cubierto y una temperatura de 19,3°C, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizados a las 6. La humedad se ubicó en el 91%, la presión atmosférica fue de 1009 hPa y el viento sopló del sector sur a 26 kilómetros por hora. La visibilidad, en tanto, alcanzó los 12 kilómetros.

Para las primeras horas de la jornada se espera una temperatura cercana a los 22°C, con cielo mayormente nublado y viento leve del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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Durante la tarde, el termómetro continuará en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada de 28°C. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, aunque no se prevén precipitaciones para ese período.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 24°C. El cielo seguirá mayormente nublado y el viento rotará al sector este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10%.

En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol salió a las 6.05 y se ocultará a las 19.29, en una jornada con más de 13 horas de luz natural.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido del SMN anticipa que las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante los próximos días en Santa Fe, aunque hacia el jueves se espera un descenso de las temperaturas mínimas.

Para el martes 3 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 26°C. Será una jornada con registros térmicos similares a los del comienzo de la semana.

El miércoles 4 continuará con condiciones templadas. La mínima prevista será de 16°C, mientras que la máxima llegará a los 27°C, por lo que se espera otro día con temperaturas agradables durante la tarde.

En tanto, el jueves 5 de noviembre presentará un cambio en las condiciones térmicas: la mínima descenderá hasta los 12°C, aunque durante la tarde la temperatura volverá a subir y alcanzará los 27°C.