Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 34º, bajando a 25° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1009 hPa, viento norte a 8 km/h y visibilidad de 12 km.

Pronóstico extendido

El martes se espera cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde/noche. La mínima será de 20º y una máxima de 32º. No se esperan precipitaciones.

Para el miércoles se espera cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde/noche, sin precipitaciones. La mínima será de 21º y una máxima de 30º.

Finalmente, el jueves se espera cielo se pronostican tormentas aisladas por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 19º y una máxima de 27º.