Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de lluvias aisladas en la mañana, con porcentajes de entre 10% y 40%. En la tarde, se esperan tormentas aisladas con valores similares, pasando a tormentas fuertes para la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 19º, bajando a 17° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 85%, la presión de 1016.2 hPa, viento sur a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por tormentas fuertes y posible caída de granizo para el departamento La Capital desde horas de la noche y extensivo a la jornada del martes 19 de agosto.

Pronóstico extendido

El sábado se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°. Continuará el cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.

Luego, el domingo tendrá una mínima de 8° y una máxima de 19°. El cielo volverá a presentarse mayormente nublado.

Finalmente, el domingo se presenta nuevamente con cielo mayormente nublado durante todo el día y probabilidad de tormentas aisladas en la noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 24°.