El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes con cielo cubierto, ambiente fresco y probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas en la ciudad de Santa Fe. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 16°C.

La semana comienza con condiciones inestables en la capital santafesina. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 20 de julio estará marcado por la presencia de abundante nubosidad, lloviznas durante buena parte de la jornada y un leve descenso térmico producto del viento del sector sur.

A primera hora de la mañana, la ciudad de Santa Fe registra una temperatura de 11,9°C, con cielo cubierto, una humedad del 92%, presión de 1006,1 hPa, viento del sur a 17 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros, según los datos de la estación meteorológica local.

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Para el resto del día, el SMN prevé una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 16°C.

Durante la mañana y la tarde se esperan lloviznas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%, mientras que hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas, manteniéndose el mismo rango de probabilidad.

El viento soplará desde el sur entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día y rotará al sudeste por la noche, con velocidades que disminuirán a entre 7 y 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Si bien no se anuncian fenómenos de intensidad, el cielo permanecerá mayormente cubierto y las condiciones húmedas podrían hacer que la sensación térmica resulte algo más baja que la temperatura registrada.

Pronóstico extendido

El martes continuará con características similares. El SMN pronostica una mínima de 11°C y una máxima de 16°C, manteniéndose un ambiente fresco y con temperaturas estables.

Para el miércoles se espera el día más frío del período. La temperatura descenderá hasta una mínima de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, consolidando un escenario típicamente invernal.

El jueves habrá un leve repunte térmico. La temperatura oscilará entre 11°C y 16°C, con condiciones que, de acuerdo con la tendencia del Servicio Meteorológico Nacional, se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época del año.