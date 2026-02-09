Clima
Lunes con nubosidad y probabilidad de chaparrones en la ciudad de Santa Fe
En las primeras horas del día, se registró una mínima de 20,5°C y una máxima que alcanzaría los 30 grados.
La ciudad de Santa Fe inicia la semana con condiciones típicas del verano. Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado, temperaturas agradables durante la mañana y una máxima que alcanzará los 30 grados, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En las primeras horas del día, la capital provincial registraba una temperatura de 20,5°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 76%, presión atmosférica de 1006,5 hPa y viento del noreste a 13 km/h. La visibilidad es buena, con un alcance de 12 kilómetros, y el sol sale a las 6:36, mientras que se espera que se oculte a las 19:58.
Durante la mañana, el tiempo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 26°C y sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde, el termómetro llegará a su pico máximo, en torno a los 30°C, y aumentará la inestabilidad, con chances de chaparrones aislados que oscilarán entre el 10% y el 40%.
El viento soplará del sector sudeste, con intensidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Por la noche, las condiciones mejorarán levemente, con cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura hasta los 25°C y viento del sur, más leve, de entre 7 y 12 km/h.
En cuanto al panorama general, el SMN anticipa una semana marcada por temperaturas elevadas, especialmente a mitad de semana, con máximas que superarán los 30 grados y escasa probabilidad de lluvias sostenidas.
Pronóstico extendido
Martes: se espera una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 34°C, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.
Miércoles: continuará el calor, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. El cielo se mantendría parcialmente nublado, sin lluvias significativas.
Jueves: se prevé un leve alivio térmico. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C de mínima y los 30°C de máxima, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.