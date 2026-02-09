La ciudad de Santa Fe inicia la semana con condiciones típicas del verano. Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado, temperaturas agradables durante la mañana y una máxima que alcanzará los 30 grados, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En las primeras horas del día, la capital provincial registraba una temperatura de 20,5°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 76%, presión atmosférica de 1006,5 hPa y viento del noreste a 13 km/h. La visibilidad es buena, con un alcance de 12 kilómetros, y el sol sale a las 6:36, mientras que se espera que se oculte a las 19:58.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 26°C y sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde, el termómetro llegará a su pico máximo, en torno a los 30°C, y aumentará la inestabilidad, con chances de chaparrones aislados que oscilarán entre el 10% y el 40%.

El viento soplará del sector sudeste, con intensidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la noche, las condiciones mejorarán levemente, con cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura hasta los 25°C y viento del sur, más leve, de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto al panorama general, el SMN anticipa una semana marcada por temperaturas elevadas, especialmente a mitad de semana, con máximas que superarán los 30 grados y escasa probabilidad de lluvias sostenidas.

Pronóstico extendido

Martes: se espera una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 34°C, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana.

Miércoles: continuará el calor, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. El cielo se mantendría parcialmente nublado, sin lluvias significativas.

Jueves: se prevé un leve alivio térmico. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C de mínima y los 30°C de máxima, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.