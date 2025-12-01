Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de tormentas aisladas por la mañana con porcentajes entre 10% y 40%, mermando chances por la tarde y despejándose en la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 21° y la máxima sería de 25º, bajando a 22° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 97%, la presión de 1005.7 hPa, viento del sudeste a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 21° y una máxima de 27°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 18° y una máxima de 31°. La jornada se presenta con cielo ligeramente nublado a lo largo de toda la jornada.

Finalmente, el jueves se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada, con menor nubosidad por la tarde-noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 18° y la máxima de 30°.