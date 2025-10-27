Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones en la mañana. Para la tarde, con mayor nubosidad presente, los valores se mantendrán por debajo del 10%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 12° y la máxima sería de 20º, bajando a 16° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 89%, la presión de 1015.3 hPa, viento sur a 4 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 10° y una máxima de 18°. Se esperan lluvias aisladas por la madrugada y mañana, con cielo cubierto el resto del día.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 10° y una máxima de 21°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el juevs se espera cielo mayormente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 12° y la máxima de 22°.