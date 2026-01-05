Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 29º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 78%, la presión de 1015.4 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Se prevé un lunes soleado y agradable para los santafesinos. Crédito: Fernando Nicola.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 17° y una máxima de 31°. Se espera cielo despejado a lo largo de toda la jornada, sin lluvias.

Para el miércoles se esperan tormentas asiladas durante la mañana en Santa Fe. La mínima será de 20º y una máxima de 33º.

Finalmente, el jueves el cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvia en la jornada. La mínima será de 21º y una máxima de 31º.