La ciudad de Santa Fe atraviesa este lunes 12 de octubre una jornada marcada por el tiempo fresco y la inestabilidad. Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantiene mayormente nublado con precipitaciones débiles y probabilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde.

A las 6, el registro meteorológico indicaba una temperatura de 13°C, con una humedad del 98% y una presión atmosférica de 1015,8 hPa. El viento soplaba del sur a 15 km/h y la visibilidad alcanzaba los 8 kilómetros. Durante la mañana, se espera que la temperatura ronde los 14°C, mientras que por la tarde el termómetro llegará a una máxima de 18°C.

Hacia la noche, el cielo permanecerá nublado, aunque la probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre el 0% y el 10%. Para ese período, se prevé una temperatura cercana a los 15°C con viento del este. El sol salió a las 6.27 y su puesta está prevista para las 19.12.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el informe anticipa un leve ascenso en las temperaturas. El martes 13 de octubre se espera una mínima de 12°C y una máxima de 20°C. El miércoles 14 de octubre la mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 21°C, siendo el día con la temperatura más elevada del periodo. Finalmente, el jueves 15 de octubre se prevé una mínima de 15°C y una máxima de 20°C.