El inicio de la semana se presenta estable en la capital provincial, con una mañana fría y una tarde agradable. No se esperan lluvias y las temperaturas irán en ascenso en los próximos días.

Este lunes comenzó con una postal típica de otoño en la ciudad de Santa Fe: cielo despejado, alta humedad y temperaturas bajas en las primeras horas del día. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones se mantendrán estables a lo largo de la jornada, con una amplitud térmica marcada y sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubicó en torno a los 7°C, con una sensación térmica aún más baja, cercana a los 7.3°C. La humedad elevada, del 93%, contribuyó a reforzar la percepción de frío en el ambiente, en un contexto de viento leve del noreste que sopla a unos 12 km/h.

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Con el correr de las horas, el cielo pasará de algo nublado a parcialmente nublado, permitiendo una recuperación térmica progresiva. Para la tarde, se espera que el termómetro alcance los 24°C, generando un escenario templado y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento rotará hacia el norte durante la tarde, con intensidades entre 13 y 22 km/h, lo que favorecerá el ingreso de aire más cálido. Hacia la noche, en tanto, se prevé que las condiciones se mantengan estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 20°C.

En cuanto a otros parámetros, la visibilidad se mantiene en 12 kilómetros y la presión atmosférica en 1010.6 hPa, dentro de valores normales. El sol salió a las 7:36 y se pondrá a las 18:23, marcando jornadas cada vez más cortas en pleno otoño.

Uno de los datos destacados del día es la ausencia total de precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante toda la jornada, consolidando un lunes ideal para comenzar la semana sin sobresaltos meteorológicos.

Pronóstico extendido

El buen tiempo continuará durante los próximos días en la ciudad, aunque con un progresivo aumento de las temperaturas hacia mitad de semana.

Martes: se anticipa una jornada más cálida, con una mínima de 16°C y una máxima de 25°C. El cielo se mantendría parcialmente nublado y sin lluvias, en un contexto de mayor humedad.

Miércoles: será el día más cálido del período, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y los 27°C. Se espera cielo algo a parcialmente nublado y condiciones estables.

Jueves: se prevé un leve descenso térmico, con mínima de 17°C y máxima de 25°C. El tiempo seguirá estable, sin precipitaciones en el horizonte.