La jornada comenzó con 9°C, cielo ligeramente nublado y una sensación térmica de 7°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por viento para la zona. Se espera una máxima de 23°C y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

La mañana de este lunes comenzó fresca en la ciudad de Santa Fe, con 9°C y una sensación térmica de 7°C, de acuerdo con el registro actualizado a las 6. El cielo se presenta ligeramente nublado, la humedad alcanza el 99% y el viento sopla desde el sudoeste a 13 km/h.

Para el comienzo de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado hacia la noche.

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La temperatura irá en ascenso durante las próximas horas y alcanzará una máxima de 23°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

Uno de los principales protagonistas será el viento. Durante la mañana se esperan vientos del sector sudeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Por la tarde, el viento rotará al sur, con velocidades similares y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a la intensidad del viento, con velocidades previstas de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 6:54 y está previsto que se oculte a las 18:59, en una jornada que marca el comienzo de la primavera astronómica en el hemisferio sur.

Pronóstico extendido

Martes: será una jornada más fresca, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

Miércoles: las marcas térmicas volverán a subir. Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 22°C.

Jueves: llegará un marcado ascenso de temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C.