El inicio de semana llega con bajas temperaturas en la ciudad de Santa Fe, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. El frío se hará sentir durante la mañana, aunque con leve repunte térmico por la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 27 de abril se presenta con condiciones estables en la capital santafesina. La jornada estará marcada por un ambiente frío en las primeras horas y temperaturas moderadas hacia la tarde, en un contexto de cielo algo a parcialmente nublado y viento leve del sector sur.

La jornada comenzó con una temperatura de apenas 5,7°C y una sensación térmica aún más baja, de 4,1°C, bajo un cielo despejado y con alta humedad. El viento sopla desde el oeste a baja intensidad, lo que contribuye a una mañana fresca pero sin fenómenos adversos.

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Con el correr de las horas, se espera que el cielo se mantenga entre algo y parcialmente nublado. La temperatura mínima rondará los 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que consolida un escenario de estabilidad atmosférica.

El viento rotará al sector sur con intensidades leves a moderadas durante la mañana, entre 13 y 22 km/h, disminuyendo hacia la noche, cuando se espera una calma casi total.

El panorama para los próximos días anticipa una continuidad en las condiciones estables, aunque con variaciones térmicas marcadas:

Martes: se espera una jornada fría en el inicio, con una mínima de 4°C, una de las más bajas de la semana. La máxima llegará a 19°C con cielo mayormente despejado.

Miércoles: ascenso de temperatura, con mínima de 9°C y máxima de 22°C. Condiciones agradables y cielo parcialmente nublado.

Jueves: continuidad del buen tiempo, con marcas térmicas en aumento: mínima de 7°C y máxima de 23°C, bajo cielo con nubosidad variable.