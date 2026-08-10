La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 10 de agosto con 7°C, cielo despejado y una sensación térmica de 4,5°C. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada parcialmente nublada, con una temperatura máxima de 14°C y condiciones que se mantendrán frías durante los próximos días.

El frío volvió a hacerse sentir durante las primeras horas de este lunes en la capital provincial. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 de la mañana se registraban 7°C, con una sensación térmica de 4,5°C, humedad del 78% y viento del sudeste a 13 km/h. La visibilidad era buena, de 12 kilómetros.

La jornada comenzó con cielo despejado, aunque el pronóstico oficial anticipa que la nubosidad irá en aumento y que tanto durante la mañana como por la tarde y la noche se presentará parcialmente nublado.

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La temperatura seguirá una evolución típica de una jornada invernal: la mínima prevista es de 5°C y la máxima alcanzará los 14°C. El viento del sudeste contribuirá a mantener una sensación fresca, especialmente durante las primeras horas del día.

El sol salió a las 7.44 y está previsto que se oculte a las 18.33, por lo que la jornada tendrá poco más de diez horas y media de luz natural.

Pronóstico extendido

El frío continuará durante los próximos días en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

Martes: se espera otra jornada fresca, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 12°C. El descenso de la temperatura máxima marcará una jornada más fría que la del lunes.

Miércoles: las condiciones invernales se mantendrán. La mínima será de 6°C, mientras que la máxima apenas llegará a 11°C, convirtiéndose en una de las jornadas más frías de la semana.

Jueves: se espera un cambio en las temperaturas mínimas, que subirán hasta los 10°C, aunque la máxima continuará contenida en torno a los 11°C.