Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada despejada, sin lluvias y con una máxima de 14°C. El ascenso térmico se hará más marcado desde el martes.

El inicio de la semana estará marcado por el frío durante las primeras horas y condiciones estables durante todo el día. La temperatura irá en aumento hacia mitad de semana y el jueves podría alcanzar los 22°C.

La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes 7 de septiembre con una mañana fría y cielo parcialmente nublado. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 de la mañana se registraban 6°C, con una sensación térmica de 3°C.

La humedad era del 71%, la presión atmosférica alcanzaba los 1024,6 hPa y el viento soplaba del sector este a 15 kilómetros por hora. La visibilidad era buena, con 12 kilómetros.

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Para este lunes, el SMN anticipa una jornada despejada durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 5°C, mientras que la máxima llegará a 14°C.

Durante la mañana, el termómetro se ubicará alrededor de los 5°C, con vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde se espera el momento más agradable de la jornada, con temperaturas cercanas a los 14°C y viento del este. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta unos 10°C.

El sol salió a las 7:12 y se pondrá a las 18:50, por lo que la jornada contará con más horas de luz que en pleno invierno.

Pronóstico extendido

El escenario meteorológico cambiará progresivamente durante los próximos días. El pronóstico oficial del SMN anticipa un ascenso sostenido de las temperaturas entre el martes y el jueves.

El martes se espera una jornada más templada. La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. El importante salto térmico respecto del lunes se sentirá especialmente durante la tarde.

Para el miércoles continuará el ascenso de las temperaturas. El SMN prevé una mínima de 9°C y una máxima de 21°C, con condiciones que se mantendrán dentro de un escenario más cálido que el comienzo de la semana.

El jueves será, de acuerdo con el pronóstico extendido, el día más cálido de este tramo de la semana. Se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 22°C.