La semana comienza con una mañana muy fría y bancos de neblina en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso durante la tarde.

Después de un amanecer con apenas 3°C, neblina y elevada humedad, el tiempo se mantendrá estable durante este lunes 29 de junio en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo irá despejándose con el correr de las horas, mientras que la temperatura alcanzará una máxima de 15°C, en una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque con ambiente fresco.

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La ciudad amaneció con una temperatura de 1,4°C, cielo despejado con un delgado banco de niebla, 98% de humedad, viento del oeste a 4 km/h y una visibilidad reducida a 8 kilómetros, condiciones típicas de las primeras horas de una mañana invernal.

El pronóstico oficial del SMN indica que durante la mañana persistirá la neblina, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y accesos donde la visibilidad puede verse afectada.

Con el avance del día, el panorama cambiará rápidamente. Durante la tarde predominará el cielo despejado, permitiendo que la temperatura ascienda hasta los 15°C, con viento del sector oeste entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 9°C, manteniéndose el tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante toda la jornada, el riesgo de lluvias será nulo, con una probabilidad de precipitación del 0%.

Pronóstico extendido

El martes continuará el tiempo estable. Se espera una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, con cielo de parcialmente nublado a despejado y sin lluvias previstas. Será una jornada fresca durante la mañana y agradable por la tarde.

Para el miércoles, el SMN prevé un leve aumento de la temperatura mínima, que será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. El tiempo continuará estable, con nubosidad variable y condiciones ideales para actividades al aire libre.

El jueves regresará un ambiente algo más frío. El pronóstico indica una mínima de 6°C y una máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas. El descenso de la temperatura se sentirá principalmente durante la tarde y la noche.