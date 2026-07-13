La ciudad amaneció con una densa niebla que redujo la visibilidad a apenas 100 metros. Con el correr de las horas se espera una mejora de las condiciones, cielo parcialmente nublado y un paulatino ascenso de la temperatura. El pronóstico anticipa una semana con tardes cada vez más templadas.

La semana comenzó con un escenario típicamente invernal en la ciudad de Santa Fe. Durante las primeras horas de este lunes, la presencia de una intensa niebla complicó la visibilidad y dejó un paisaje completamente cubierto, mientras que la temperatura descendió hasta los 0,5°C y la sensación térmica fue de -1,9°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La humedad alcanzó el 100%, el viento sopló del noreste a 8 km/h y la visibilidad se redujo a apenas 0,1 kilómetros, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular tanto en la ciudad como en las rutas de la región.

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De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones mejorarán progresivamente a medida que avance la mañana.

El cielo pasará de algo nublado durante las primeras horas a parcialmente nublado por la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste y del norte con velocidades entre 13 y 22 km/h durante gran parte del día, disminuyendo hacia la noche hasta valores de entre 7 y 12 km/h.

El panorama marca el inicio de un cambio gradual en las condiciones meteorológicas, con jornadas que irán ganando temperatura a lo largo de la semana.

Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tendencia de ascenso térmico que se hará sentir especialmente desde el martes.

Martes: se espera una jornada con temperaturas entre 9°C y 20°C. Continuará el ambiente estable, sin lluvias previstas y con una tarde templada.

Miércoles: el termómetro seguirá en ascenso, con una mínima de 11°C y una máxima de 22°C. Será otra jornada de tiempo estable y condiciones favorables.

Jueves: continuará el aumento de la temperatura. La mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 25°C, configurando una tarde con características más propias de la primavera que del invierno.