Clima
Lunes frío y húmedo en la ciudad de Santa Fe
La mañana arrancó con una temperatura mínima de 1.3ºC, vientos del noreste y se espera una máxima de 15ºC.
La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 1.3°C, con una humedad del 100% y vientos del noreste con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 1°C y el termómetro alcanzaría los 15°C durante la tarde.
Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 7- 12 km/h durante toda la jornada.
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Mañana, tarde y noche
Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 1°C y vientos del norte a 7-12km/h. Sin probabilidades de lluvia.
Tarde: La máxima del día llegará a 15°C . Los vientos del norte, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.
Noche: La temperatura descenderá a 9°C, y los vientos del norte tendrán intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.
Pronóstico extendido
El martes tendrá una mínima de 2° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El miércoles tendrá una mínima de 5° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.