La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 1.3°C, con una humedad del 100% y vientos del noreste con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 1°C y el termómetro alcanzaría los 15°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 7- 12 km/h durante toda la jornada.

Puede interesarte

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá ligeramente nublado, con temperaturas cercanas a los 1°C y vientos del norte a 7-12km/h. Sin probabilidades de lluvia.

Tarde: La máxima del día llegará a 15°C . Los vientos del norte, con intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.

Noche: La temperatura descenderá a 9°C, y los vientos del norte tendrán intensidades de 7-12 km/h. Sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 2° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El miércoles tendrá una mínima de 5° y una máxima de 18°. Estará nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.