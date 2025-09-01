Este lunes es la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto y sin caída de agua a primera hora de la mañana tras las precipitaciones que se extendieron hasta la madrugada. Se espera que continúen las mismas condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones baja en la mañana con porcentajes menores al 10%. El resto de la jornada no se esperan la continuidad de la lluvia.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 7° y la máxima sería de 17º, bajando a 13° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 92%, la presión de 1013.8 hPa, viento oeste a 34 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 8° y una máxima de 18°. Con cielo mayormente cubierto durante todo el día, pero sin lluvias.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 8° y una máxima de 22°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente nublado.

Finalmente, el jueves se espera la continuidad de la escasa nubosidad, sin lluvias. Respecto a temperatura, la mínima será de 9° y la máxima de 16°.