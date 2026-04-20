El inicio de la semana llega con cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y probabilidad de tormentas durante gran parte de la jornada en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita este lunes 20 de abril bajo condiciones de tiempo inestable, con una temperatura actual de 19,4°C, cielo mayormente nublado y una humedad elevada que alcanza el 94%, según datos oficiales. La presión se ubica en 1009,4 hPa, mientras que el viento sopla leve desde el sector este a 4 km/h, con buena visibilidad.

De acuerdo al informe del organismo nacional, la jornada estará atravesada por tormentas en distintos momentos del día. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%, y una temperatura cercana a los 20°C.

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Hacia la tarde, las condiciones tenderán a intensificarse. El SMN prevé tormentas fuertes, con probabilidades de lluvia que aumentan al 40%–70%, en lo que será el período de mayor inestabilidad del día. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, en un contexto de viento leve a moderado del este.

Por la noche, en tanto, se mantendrá la inestabilidad aunque con menor intensidad. Se esperan nuevamente tormentas aisladas, con probabilidades entre el 10% y el 40% y una temperatura que rondará los 19°C. El viento rotará al noreste y disminuirá su intensidad.

Pronóstico extendido

Para el martes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones similares, con temperaturas que se mantendrán entre los 18°C de mínima y los 21°C de máxima, y persistencia de nubosidad e inestabilidad.

El miércoles se prevé un leve descenso de las temperaturas, con una mínima de 13°C y una máxima de 20°C. Si bien no se detallan fenómenos intensos, el ambiente continuará mayormente nublado.

En tanto, el jueves se mantendría la tendencia, con registros térmicos entre los 14°C y los 20°C. El tiempo seguiría estable dentro de un escenario otoñal, con cielo variable y sin cambios bruscos.