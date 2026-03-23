Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 23°, con lluvias durante la mañana y una mejora progresiva hacia la noche.

Este lunes, la ciudad de Santa Fe amaneció con cielo inestable y probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día. Se espera que las condiciones mejoren de forma gradual hacia la tarde y la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico, se prevén lluvias durante la mañana, con probabilidades de precipitación entre 40 y 70%, disminuyendo hacia la tarde (10 a 40%) y cesando por la noche (0%).

Puede interesarte

El SMN informó que la temperatura mínima fue de 18° y la máxima alcanzará los 23°. Los vientos soplarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde.

A lo largo de la jornada, las condiciones tenderán a estabilizarse progresivamente, con descenso en la intensidad del viento hacia la noche.

La ciudad presentará mejoras en las condiciones hacia el cierre del día.

Pronóstico extendido

El martes se mantendrán condiciones estables, sin probabilidades de precipitaciones. La mínima será de 12° y la máxima de 25°, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

Luego, el miércoles continuará el tiempo estable, con cielo mayormente despejado. La mínima será de 14° y la máxima de 24°, con vientos de entre 7 y 22 km/h.

Finalmente, el jueves se prevé una jornada con buenas condiciones. La mínima será de 16° y la máxima de 26°, con vientos leves de entre 7 y 12 km/h.