El feriado tendrá temperaturas agradables durante las primeras horas, aunque se espera un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones aislados hacia la tarde y la noche en la ciudad.

La semana comenzó con una jornada cálida en la ciudad de Santa Fe. Para este lunes 23 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 30°C, con condiciones variables a lo largo del día.

Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 21°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. El viento soplará del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Al mediodía, la temperatura llegará a los 30°C y el viento continuará soplando del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40%.

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Hacia la noche, se espera un descenso de la temperatura hasta los 25°C, con viento del sur de entre 13 y 22 km/h. También se mantendrá una probabilidad de lluvias de entre el 10 y el 40%.

Según los registros meteorológicos disponibles durante las primeras horas de este lunes, la temperatura rondaba los 16°C y el cielo se encontraba nublado.

Pronóstico extendido

Para el martes 24 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 31°C, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.

El miércoles 25 se prevé una jornada más templada, con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C. El cielo se mantendrá nublado durante el día y no se anticipan precipitaciones.

En tanto, para el jueves 26 de noviembre, el SMN pronostica una mínima de 20°C y una máxima de 27°C. Se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde,sin probabilidad de lluvia.