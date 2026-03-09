La semana comienza con condiciones variables en la ciudad de Santa Fe. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes estará marcado por cielo mayormente nublado y una leve probabilidad de chaparrones durante la madrugada, mientras que hacia la tarde el tiempo tenderá a estabilizarse.

Durante las primeras horas del día podrían registrarse precipitaciones aisladas, con una probabilidad estimada entre el 10% y el 40%. Luego, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche cuando se espera un escenario parcialmente nublado.

En cuanto a la temperatura, la jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 25°C, por lo que el ambiente se mantendrá templado. A primera hora de la mañana, la ciudad registra 20,1°C, cielo mayormente nublado, humedad del 95% y viento del sudeste a 10 km/h.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta durante el día: soplará del sector este, con velocidades que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h por la mañana, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en distintos momentos de la jornada.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar y el cierre del día se presentará con menor nubosidad.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el organismo nacional, la semana continuará con temperaturas en ascenso y tiempo mayormente estable en la capital santafesina:

Martes: mínima de 19°C y máxima de 29°C. Jornada cálida, con cielo parcialmente a mayormente nublado.

Miércoles: mínima de 18°C y máxima de 29°C. Condiciones similares, con nubosidad variable y ambiente templado a cálido.

Jueves: mínima de 20°C y máxima de 31°C. Se espera un aumento de la temperatura y tiempo estable, con cielo parcialmente nublado.