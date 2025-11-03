Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 30º, bajando a 26° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1009.3 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 9 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 20° y una máxima de 26°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, con probabilidades de tormentas aisladas en la mañana y tarde.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 14° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con cielo cubierto durante todo el día.

Finalmente, el jueves se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día y probabilidad de chaparrones en la tarde-noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 16° y la máxima de 23°.