Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, sin mayor nubosidad.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 12° y la máxima sería de 25º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 88%, la presión de 1018.4 hPa, viento este a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 16° y una máxima de 20°. Se espera cielo mayormente cubierto durante todo con lluvias fuertes en la noche.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 16° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con cielo mayormente cubierto durante todo el día y precipitaciones intensas en la madrugada.

Finalmente, el jueves se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. Respecto a temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 29°.