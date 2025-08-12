El automovilismo argentino sufrió una pérdida trágica: Claudio Segarra, piloto cordobés, murió por las graves heridas que le provocó un accidente mientras probaba en la Monomarca Fiat durante una jornada del Turismo Pista San Luis en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto el pasado fin de semana.

Segarra inició la primera vuelta de tiempos a bordo de su Fiat Palio, perdió el control al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y chocó contra el paredón en el ingreso a la sala técnica. Recibió maniobras de reanimación en el lugar y fue trasladado a un centro de salud en Río Cuarto, donde permaneció internado en terapia intensiva y falleció horas después.

A raíz del siniestro, las autoridades de la categoría suspendieron toda la actividad programada para ese día. Además, se inició una investigación para establecer las causas exactas del accidente. Los responsables del circuito colaboraron con las pericias.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Redes Sociales

La organización Turismo Pista San Luis definió a Segarra como “un apasionado del automovilismo”. En su comunicado, la entidad expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Queda claro que el automovilismo argentino a evolucionado mucho en lo que a seguridad respecta. Igual de claro es también que deportes de este tipo tienen un riesgo para la vida inherente que tanto pilotos, como aficionados aceptan. Pero cualquier muerte dentro de la disciplina causa un gran impacto, acompañado de la tarea de determinar las cusas y motivos del accidente para de ser necesario trabajar en pos de que algo así no pase nunca mas.