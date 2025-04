Alexander Caniggia y Melody Luz pusieron fin a su relación después de tres años juntos y de haber formado una familia con el nacimiento de su hija Venezia. Según trascendió, la ruptura fue una decisión consensuada, motivada por diferencias constantes en la pareja.

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la separación, Alexander, hijo del exfutbolista Claudio Caniggia, compartió en sus redes sociales emotivos momentos con su hija, destacando la importancia de la familia en su vida. En una publicación reciente, expresó:



"Todavía no hablás del todo, Osa, pero no hace falta. Con tu mirada, tu risa, tus pasitos y esos abrazos apretados, me decís todo. Sos mi pedacito de cielo, mi caos hermoso, mi mayor alegría. Tenerte me cambió la vida para siempre. Ser tu papá es lo mejor que me pasó en la vida entera. Te amo, hija."

Por su parte, Melody Luz respondió de manera indirecta con un mensaje que generó repercusión en redes sociales. A través de una historia en Instagram, la bailarina apuntó:

"Imaginate que te traten de madre ausente por no compartir tu maternidad en redes sociales", junto a una imagen de su hija con el rostro cubierto por un emoji de corazón.

La separación generó múltiples comentarios entre sus seguidores, quienes siguen atentos los pasos de ambos en esta nueva etapa por separado.