Una agente de la Policía de San Juan, que cursa un embarazo de seis meses, resultó herida tras recibir un disparo efectuado por un compañero dentro de la Comisaría 34° de La Bebida, en el departamento Rivadavia. El hecho ocurrió el lunes a la mañana mientras la oficial, identificada como Mariana Sol Jofré, de 29 años, realizaba tareas administrativas en la dependencia.

El autor del disparo, Cristian Exequiel Albarracín, manipulaba un arma de fuego cuando se produjo el incidente que impactó en la espalda de la mujer. Tras el suceso, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson en estado delicado y posteriormente derivada al Sanatorio CIMYN, donde fue sometida a una cirugía para extraer el proyectil.

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Según informó el medio El Zonda, la oficial evolucionó de manera favorable y su embarazo se encuentra en buenas condiciones. Tras permanecer cuatro días internada, recibió el alta médica este viernes para continuar su recuperación en su domicilio bajo controles continuos.

La agente, que integra la fuerza hace tres años y es madre de una nena de 8 años, se desempeñaba anteriormente en tareas de detenciones y servicios en canchas. Actualmente, las autoridades investigan las circunstancias del hecho bajo la hipótesis principal de que se trató de un accidente vinculado a una maniobra negligente con el arma reglamentaria.