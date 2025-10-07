Un repartidor fue atacado por delincuentes en Mar del Plata y el insólito accionar de un vecino lo salvó del robo. El hombre había bajado de su moto para entregar un pedido en el barrio El Martillo cuando los ladrones aparecieron a bordo de otra moto decididos a llevarse su herramienta de trabajo, pero afortunadamente no lograron hacerlo.

El dramático episodio ocurrió durante la tarde de este lunes, en Casildo Villar y Calabria, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la casa de la mujer que había hecho el pedido de comida. Los vecinos se mostraron conmocionados por lo sucedido y elevaron el pedido de seguridad en la zona.

En las imágenes difundidas por el portal marplatense 0223, se observa al repartidor sobre la vereda minutos antes de las 15, regresando a su moto después de entregar el pedido. Sin embargo, en ese momento advirtió la presencia de dos hombres a bordo de otra moto.

Puede interesarte

Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, y sin oponer resistencia alguna, les tiró la llave para que se la llevaran sin hacerle daño. En ese momento, apareció en escena quien se convertiría en el salvador del repartidor.

🚨 BUENOS VECINOS



Un repartidor de Pedidos Ya estaba entregando un pedido , cuando motochorros lo sorprendieron con fines delictivosz y, cuando pensó que todo estaba perdido, los vecinos salieron al rescate.



Ocurrió en Mar del Plata. pic.twitter.com/jOjCFPUpMs — N3F Noticias 🏡🗣 (@n3fnoticias) October 7, 2025

Corriendo a toda velocidad desde la esquina, un vecino se acercó a los ladrones para impedir el robo. Mientras tanto, el resto de los vecinos que habían alertado el hecho empezaron a gritar para espantarlos. El delincuente, que estaba intentando encender la moto, vio a esta persona correr y automáticamente se dio a la fuga.

Puede interesarte

De esta manera, el robo fue frustrado y el repartidor solo sufrió la pérdida de la llave de la moto. De acuerdo con la información publicada por el citado medio, el vecino reaccionó de esa manera porque, al igual que el resto de la cuadra, estaba cansado de que ocurrieran ese tipo de hechos en la zona.

Después de que se fueran los ladrones, varios salieron de sus casas y asistieron a la víctima. Asimismo, la dueña de la casa, que había pedido delivery, exigió que se tomen medidas para frenar la inseguridad en el barrio.