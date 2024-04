Un “motochorro” murió este lunes en Mar del Plata por las graves heridas que sufrió al ser embestido por un auto cuando intentaba escapar tras robarle a una mujer. El joven, identificado como Gabriel Angeloni, tenía 21 años huía junto a un cómplice de 19, que se fracturó ambas piernas.

El episodio ocurrió el último viernes, en cercanías de Termas de Río Hondo y Belgrano, en el barrio Coronel Dorrego de aquella ciudad balnearia. Allí, Angeloni y el otro delincuente abordaron a una señora de 63 años que caminaba por la vereda para robarle sus pertenencias.

Después de un violento forcejeo, lograron sustraerle la mochila y emprendieron la huida en la Honda Wave en la que circulaban.

"Me agarraron de imprevisto. Yo venía mirando para todos lados y no vi nada. Forcejeé hasta que me sacaron la mochila, pero por suerte aparecieron dos personas que me salvaron”, contó la damnificada a Canal 8 de Mar del Plata. Dijo, además, que “otros dos motociclistas que pasaban por allí persiguieron a los ladrones".

Pero la fuga no fue demasiado extensa. A pocos metros del lugar del asalto, en la esquina de Belgrano y Armenia, fueron embestidos por una Volkswagen Suran. Los delincuentes iban a gran velocidad y sin casco.

Un llamado al 911 alertó a la Policía, que se hizo presente en el lugar. Poco después llegó el SAME y los médicos decidieron trasladar a ambos al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. O. Alende” de Mar del Plata.

El ladrón más joven que según medios marplatenses tenía antecedentes penales, presentaba fracturas múltiples en sus piernas. Y tras permanecer unas horas en ese centro de salud, recibió el alta. Su cómplice, sin embargo, se había llevado la peor parte en el choque: presentaba una fractura de cráneo y su estado era delicado.

Después de pasar internado los últimos días en terapia intensiva, Angeloni murió esta madrugada a causa de las serias lesiones sufridas en el accidente.