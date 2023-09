"Hemos expresado todo lo que pensábamos, todo lo que queríamos. Ahora el pueblo decide en las urnas", dijo Marcelo Lewandowski, candidato a gobernador de Juntos Avancemos este domingo una hora antes del mediodía cuando emitió su voto en la ciudad de Rosario.

Una y otra vez insistió en que no quería "romper la veda" cuando se le consultó sobre las afirmaciones vertidas en las últimas horas desde el principal sector de la oposición y una semana atrás en ocasión del debate entre los postulantes a la gobernación. "Expuse en el debate del domingo pasado todas las contradicciones. Lamentablemente, escuché pocas repreguntas en la semana a quien debería dar muchas explicaciones de lo que ha pasado en Santa Fe; pero ya está", dijo el actual senador nacional.

El candidato se mostró confiado en que el resultado obtenido en las PASO del 16 de julio, cuando la fórmula que encabeza quedó en segundo lugar, se podrá revertir: "No tengo ninguna duda, me lo han expresado esta semana", afirmó.

"No creo que nadie haya presentado los proyectos; no enunciaciones sino lo que íbamos a hacer, cómo y con qué dinero. La verdad es que no he visto ninguna plataforma como la nuestra", señaló.

Consultado sobre lo que se pone en juego en el comicio de este domingo, consideró que "desde mañana se juegan dos modelos distintos que hoy se ponen a debatir y a expresar en las urnas en cuanto a la producción y a la forma de conducir". Y agregó: "Uno tiene la conciencia tranquila de que las cosas las hace de frente y a la luz del día. No tiene raspones ni abolladuras en el transitar".

Para el final, dejó una metáfora futbolera para sintetizar las expectativas sobre el resultado de hoy: "Veníamos perdiendo 3 a 0 cuando terminó el primer tiempo, pero estamos remontando y cuidado que no empatemos sobre el final".