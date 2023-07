Las voces contra Jorge Lanata se multiplicaron desde que habló sobre la salud de Wanda Nara, días antes de que ella misma confirme cómo estaba.

Marcelo Tinelli apareció en el piso de Intrusos para saludar a Florencia de la Ve y terminó hablando del tema, lanzando una dura crítica al periodista y se conmovió al rememorar una cruda historia personal.

"Escuchando todo esto de Wanda me acordé de algo que me pasó hace muchos años. Mi mamá se enteró, antes de morir, que tenía una enfermedad bastante complicada, que era esquizofrenia, a través de una tapa de la revista Noticias", empezó diciendo, con la voz quebrada.

"Yo hice juicio en ese momento. Con la enfermedad no se debe joder. Hay un límite. Lo escuchaba a Jorge ayer y no estaba de acuerdo", señaló, sobre el descargo que realizó el conductor de Periodismo para todos defendiendo su postura.

MARCELO TINELLI, CONMOVIDO AL HABLAR DE UNA TAPA DE REVISTA DONDE HABLABAN DE LA SALUD DE SU PADRES

"Fue una tapa de la revista Noticias que salió en una página del diario La Nación. En casa se compraba el diario. La tapa era algo así como 'El éxito de Tinelli: el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia’”, rememoró, mientras se emocionaba.

“Vino mi mamá y me dijo '¿yo tengo esquizofrenia?'. No sabía qué decirle. Me quedó como atragantado hasta el día de hoy", se lamentó, sobre aquel sinsabor.

"A Jorge lo respeto, pero no estoy de acuerdo con él. No me puedo olvidar de los cinco hijos que tiene Wanda. Pensaba '¿y si los chicos no sabían?' Que fuerte que con la enfermedad no se pueda tener un límite”, aseveró.