Dos personas fueron detenidas en la tarde de este miércoles por efectivos de la Policía Federal durante la marcha que los jubilados realizaban en las inmediaciones del Congreso.

Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes policiales, que indicaron que el primer cordón del operativo de seguridad pertenece a la Policía Federal, que concretó las detenciones, mientras la Policía de la Ciudad se ubicaba en un segundo cordón.

Los jubilados llevaban adelante la protesta como todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso en reclamo de un aumento de sus ingresos y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma que establecía un incremento en los haberes.