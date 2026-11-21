A diez días de la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, su hijo, Marcos Camino Jr., habló públicamente sobre los últimos meses de vida de su padre y salió al cruce de las versiones que circularon después de su fallecimiento.

En una entrevista, el joven aseguró que el músico no tenía problemas económicos y que tampoco había manifestado señales que permitieran anticipar un posible suicidio. Además, reveló que asistía a terapia psicológica para abordar distintas cuestiones personales.

"Tuvo altibajos, pero nunca dio señales realmente", expresó Camino Jr. al referirse al estado anímico de su padre durante los últimos años.

Marcos Camino Jr.

El retiro de Los Palmeras y un cambio difícil de atravesar

El hijo del músico explicó que dejar los escenarios y alejarse de la actividad cotidiana del grupo fue un proceso especialmente difícil para el histórico acordeonista, que había dedicado alrededor de cinco décadas de su vida a la música.

Marcos Camino se retiró de Los Palmeras en febrero pasado y su hijo ocupó su lugar en la banda. Según relató, el cambio de rutina tuvo un impacto importante en su padre, que había construido su vida alrededor de los escenarios y las giras.

"Estos últimos dos años le afectaron bastante porque fue una persona que trabajó tanto tiempo y tuvo un nivel de vida tan agitado", contó.

También explicó que, después de dejar el conjunto, su padre seguía acercándose al estudio para compartir momentos con sus compañeros, aunque ya desde otro lugar.

"Cuando dejó el grupo en febrero, lo hizo en todo el sentido de la palabra. Sólo iba al estudio a tomar un café con nosotros, a charlar de la vida", recordó.

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Negó que tuviera problemas económicos

Otro de los puntos sobre los que se expresó Marcos Camino Jr. fue la situación financiera de su padre. En medio de las versiones que circularon tras su muerte, rechazó que atravesara dificultades económicas.

"Leí muchas cosas que decían que a él le pasaban, como problemas de dinero, cosas que son totalmente mentira. Él no tenía problemas económicos porque trabajó 50 años de su vida y fue exitoso", sostuvo.

El joven también se refirió a las críticas que recibió el músico durante los conflictos internos de Los Palmeras, especialmente después de las diferencias con Rubén "Cacho" Deicas.

Según contó, los comentarios y las agresiones en las redes sociales le provocaban mucho malestar.

"A mi papá le hacía muy mal leer tanto odio, tanto hate. Se lo juzgó como un criminal cuando disolvió su sociedad y él realmente no mató a nadie", manifestó.

El mensaje de su hijo sobre la salud mental y las redes sociales

En uno de los tramos más sensibles de la entrevista, Camino Jr. pidió tomar conciencia sobre la importancia de la salud mental y de buscar acompañamiento profesional cuando una persona atraviesa momentos difíciles.

"Hay que concientizar sobre salud mental, hay que ir al psicólogo o psiquiatra, que no está mal ir", expresó.

También cuestionó la naturalización de los mensajes agresivos en las plataformas digitales y el anonimato detrás del cual muchas personas realizan comentarios ofensivos.

"No hay que normalizarlo porque es odio disfrazado de opinión, no está bueno y lo puede llevar a caer a cualquier persona", advirtió.

Cómo fue el último show de Los Palmeras tras la muerte de su padre

Marcos Camino Jr. también recordó cómo recibió la noticia del fallecimiento mientras estaba de gira con Los Palmeras en Formosa.

Según relató, la muerte ocurrió apenas tres o cuatro horas antes de una presentación que el grupo tenía programada. Pese al impacto emocional, decidió salir al escenario junto a sus compañeros.

"Lo hice como pude, con todo el dolor del mundo. Lo hice porque él lo hubiera querido así", recordó.

Actualmente, el joven continúa con la banda y aseguró que su intención es sostener el legado musical de su padre.

"Llevo adelante este legado porque es lo que prometí, voy a trabajar hasta el último día para la banda porque es lo que mi papá hubiera querido", concluyó.