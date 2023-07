El ganador de Gran Hermano opinó sobre la fama y las fake news en el streaming que hacen sus excompañeros del reality.

Marcos Ginocchio habló tras los rumores que lo vincularon sexualmente con Julieta Poggio en su visita a Fuera de Joda, en el stream de Telefe.

El ganador de Gran Hermano 2022 fue consultado por sus excompañeros de la casa sobre si le molestan las fake news o mentiras que se puedan decir sobre él, y también si hay cosas complicadas de la fama que adquirió.

“No me molesta. Si bien se puede inventar, yo sé las cosas que hago y sé cómo soy, no me dejo llevar por esas cosas. Al fin y al cabo, uno está tranquilo con la conciencia de cada uno y conmigo mismo”, analizó el Primo con la tranquilidad que lo caracteriza.

“Tampoco entro tanto a fijarme en esas cosas. Sé que se va a decir de todo pero uno tiene que hacer lo que le gusta y estar tranquilo. En mi caso es estar con Dios y seguir su camino. Las cosas que demás pasen pueden ir y venir”, sostuvo Marcos.

no puedo con la sonrisita de julieta?❤️‍? pic.twitter.com/iDwElVb8SB — delfi⏳ (@julIfighteer) June 23, 2023

Qué pasó con Marcos y Julieta

Días después de que Juli haya confirmado su separación con Lucca Bardelli, la mediática Yanina Latorre aseguró que ella tuvo dos encuentros sexuales con Marcos en un departamento prestado.

Poggio lo negó rotundamente y aseguró que si bien el salteño le parece lindo, lo ve como un amigo al igual que al resto de sus excompañeros de Gran Hermano.

Por su parte, el Primo fue consultado sobre si “Marculi era real” en un boliche de Córdoba y lo negó con sus manos a pesar de que el locutor de la discoteca aseguraba que sí.