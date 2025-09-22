Recientemente, se viralizó un video de Marcos Ginocchio mostrando un talento desconocido. El ganador de Gran Hermano 2022 (Telefe) apareció cantando en el video de un amigo, mientras creía que lo filmaban y se robó los elogios de la gente por sus dotes vocales.

Vestido con un suéter oscuro y gorra, sosteniendo un mate en una mano y una cucharita en la otra, que utilizó para marcar el ritmo mientras cantaba. A su lado, uno de sus amigos aparece concentrado en su teléfono móvil en un ambiente muy distendido.

El video se destacó por la interpretación vocal de Ginocchio, quien acompaña su canto con el sonido del mate percutido con la cuchara, sorprendiendo pese a su experiencia previa, ya que cuenta con tres canciones lanzadas. La grabación fue compartida en las historias de Instagram de uno de sus amigos, y luego, a través del TikTok del joven.

Puede interesarte

Rápidamente, el clip se llenó de mensajes aprobando el canto del modelo. “Buena gente, educado, lindo, abogado, también canta. Qué afortunado niño”, “¿Todo bien hace este pibe?“, ”La Voz Argentina y Gran Hermano al mismo tiempo" y “Hace todo bien porque es el número uno. Único”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en redes sociales elogiándolo.

El campeón del reality show cuenta con experiencia en el canto. Hace un poco más de un mes lanzó “Recuerdo”, una canción de autoría propia que, aunque no se encuentra disponible en plataformas digitales, es fácil de encontrar en internet, ya que fue cantada en una transmisión en vivo que realizó. Además, previamente, también sacó a la luz otros dos temas: “¿Qué pasó?” y “Hay razones”.

A pesar de que El Primo demostró que tiene mucho talento para el canto, reveló en la emisión donde presentó su última canción que no se dedicará plenamente a la música. “Muchos me preguntaron si en algún momento quisiera ser cantante y no, la verdad es que no quiero ser cantante porque no tengo ni el equipo y tampoco tengo la voz. Y si tuviese todo eso, tampoco tengo el tiempo para hacerlo”, explicó.

Su última canción, “Recuerdo”, intercala frases que evocan la pérdida, la memoria y la resignificación del vínculo terminado. En la interpretación en vivo donde la presentó, entonó: “Amor, dondequiera que estés, que mi mente te recuerde lo lindo que era tenerte y lo feo que es perderte”.

El tema avanza sin idealizar la nostalgia. Frente a la pregunta sobre cómo sobrellevar la soledad, la letra insiste en lo constructivo de aceptar la distancia: “Me quedo sin ti, pero sé que estás mejor así, lo acepté”. En la transmisión seguida por más de 150 mil usuarios, el propio Ginocchio aseguró: “Los corazones iluminados merecen ser bien amados”, reforzando la idea de revalorizar lo vivido y de desear lo mejor para la otra persona.

Puede interesarte

Marcos aclaró las características de la composición: “Es un poco más movida que las anteriores. Por eso como que también es más aguda. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Está divertida también”. El músico eligió compartir la canción componiéndola y grabándola con los recursos y el tiempo que tiene a disposición, insistiendo en que “las armo con poco tiempo, por eso a veces están tan desajustadas, no encajan bien, pero bueno, es para pasar el rato con ustedes”.

Durante la transmisión, el influencer compartió además aspectos de su vida diaria y respondió a cuestiones habituales de sus seguidores. Hizo referencia a su interés por el bienestar físico, destacando: “Mucho trabajo, mucho estudio. Yo estuve haciendo mucho ejercicio también, porque bueno, ya saben que yo hago ejercicio siempre. Ahora estoy haciendo tipo calistenia. Me voy a la plaza, ejercicio, salto la soga, tomo sol”. Relacionó estos hábitos con su salud mental y subrayó la importancia de cuidar el cuerpo: “Hacer ejercicio, cualquiera que sea, mover un poco el cuerpo es vida”.