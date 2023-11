El Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Sevilla, España, fue la sede de la noche más importante para la música latina, con una nueva entrega de los premios Latin Grammy. Hasta allí llegaron los artistas más reconocidos de la industria que velaron por recibir el reconocido galardón, como así también parte de ellos brindaron un show para los invitados. Una de ellas fue María Becerra, quien cautivó con su versión sinfónica de su canción “Ojalá”.

Desde hace cuatro años, con su primer lanzamiento como solista, María Becerra no deja de sorprender. Si bien el comienzo de su carrera estuvo repleto de críticas por su registro vocal y presentaciones en vivo, la joven de 23 años supo enfrentar los comentarios negativos con mucho trabajo, tanto es así que obtuvo cuatro nominaciones en los Latin Grammy.

Pese a no obtener galardones, “la nena de Argentina” se llevó todos los aplausos en la noche de la música tras su presentación solista. Para el importante evento interpretó su canción “Ojalá” pero en versión sinfónica, lo que significa una puesta en escena imponente al ser acompañada por un conjunto de músicos en vivo

En esta ocasión, la cantante no contó con un apoyo de bailarinas, sino que se presentó sola, aunque caminó por un pasillo conformado por hombres vestido de negro, en el que se destacó entre las luces tenues, con su vestido blanco. La presentación se viralizó en X (antes Twitter) y los halagos no tardaron en llegar, sobre todo, muchos fanáticos recordaron las feroces críticas que tiempo atrás recibió la artista.

“Dando cátedra, llenándonos de orgullo”; “Mari vino a cerrar bocas”; “Lo que amo a esta mujer es impresionante”; “Exploto de orgullo por mi niña, tanta crítica que le ha costado y ella lejos de parar ha seguido avanzando y hoy fue un día en el que les demostró mucho a todos” y “Se te eriza la piel con este video”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

En la alfombra roja, Becerra lució un ingenioso y llamativo vestido color crudo realizado con flecos y pedrería, realizado por la diseñadora chaqueña Emilia Velazco, quien indicó en su cuenta de Instagram que la prenda se realizó con algodón natural obtenido por el trabajo de una cooperativa de Chaco y joyas realizadas a mano. Además, destacó que el resultado se obtuvo tras 200 horas de trabajo, lo que también destacó María en diversas entrevistas y alzó la voz para impulsar el labor argentino.

“El intrincado diseño de la pieza acentúa la feminidad con detalles marcados en la cadera y tajos sugerentes. Es una obra de arte digna de ser portada por una ninfa latina como María Becerra: encantadora, segura, protectora y orgullosa representante de su tierra. Decimos SI a la industria 100% Argentina, al diseño ético, sustentable, sostenible, natural, respetando y revalorizando nuestras técnicas ancestrales, amigables con el planeta. Cada detalle es una celebración de nuestro país. Es un tributo a nuestros orígenes”, describió la diseñadora.

Si bien en su entrada se impuso con este look 100% argentino, para sus presentaciones en el escenario del evento decidió cambiarse y usar un vestido de saten blanco largo y con un escote pronunciado. Mantuvo el look de su cabello con un recogido total y el mismo make up, muy natural en tonos nude.