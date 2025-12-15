María Becerra recibió una placa de reconocimiento por convertirse en la primera artista argentina en realizar cuatro shows en el estadio River Plate.

El homenaje destacó el hito histórico alcanzado por la cantante, que convocó a miles de personas en el Monumental.

El reconocimiento celebra uno de los momentos más importantes de su carrera y reafirma su lugar como una de las figuras centrales de la música argentina actual.