María Becerra ya no podrá utilizar públicamente su icónico apodo, «la nena de Argentina», este sobrenombre, que la acompañó a la cima del éxito global, quedó legalmente registrado a nombre de su exmánager, José Levy. La sorprendente revelación implica un cambio significativo en la identidad pública de la artista de cara a sus nuevos proyectos.

La disputa no es por la separación artística, sino por los derechos de la marca. Según trascendió, José Levy llevó a cabo el registro legal del nombre «La Nena de Argentina», asegurándose su titularidad hasta el año 2033. Esto significa que si María Becerra decide usar el apodo en su carrera, tendrá que solicitar un permiso expreso de Levy y pagar las regalías correspondientes por su uso.

A pesar de esta situación legal en torno al nombre, la información disponible indica que la desvinculación profesional entre María Becerra y su exmánager se produjo en buenos términos y sin conflictos personales. Aunque Levy ahora posee el control del popular apodo, la relación laboral terminó de manera cordial.

La noticia ha provocado una inmediata y fuerte reacción entre los fans de la artista. Rápidamente, las redes sociales se han llenado de mensajes y peticiones exigiendo que «La Nena de Argentina» vuelva a ser de María, su legítima dueña para el público. La base de seguidores de Becerra ya está movilizándose, buscando ejercer presión para que la artista recupere la plena utilización del nombre que la catapultó a la fama internacional.