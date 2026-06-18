La agenda de María Becerra no conoce de pausas. Entre shows multitudinarios, giras internacionales y compromisos en diferentes ciudades, la artista argentina experimenta un momento de plenitud profesional, pero no deja de alimentar el costado más genuino y relajado de su personalidad. Así lo demostró en su reciente paso por La Revuelta (RTVE), el programa conducido por David Broncano, donde se animó a responder cuestiones privadas, como su vida sexual y el vínculo con su prometido, el cantante J Rei.

Durante la charla, María se enfrentó a la clásica pregunta sobre la cantidad de relaciones sexuales que tuvo durante el último mes. Sin perder la sonrisa, aclaró que los viajes y la distancia influyen en la frecuencia, pero que cada reencuentro es motivo de alegría para la pareja. “Pasa que estuve viajando mucho también, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día”, comentó divertida ante la consulta. Lejos de cualquier incomodidad, la cantante se tomó un momento para hacer cuentas y compartió el dato. “No sé, quince...”, respondió, dejando claro que, aun con los días en los que estuvo lejos por trabajo, la pareja mantiene una frecuencia alta y ambos disfrutan de los reencuentros.

María también habló sobre la espontaneidad que caracteriza su vínculo con J Rei. “Nosotros somos muy de la situación improvisada”, explicó, y detalló que tanto ella como su pareja son “muy gauchitos”, generando sorpresa en el conductor al no reconocer el modismo argentino. Para que el público español comprendiera el término, aclaró: “Como que decís sí a todo, sos trabajador, no ponés excusas”. Así, la artista dejó en evidencia que la complicidad y la predisposición forman parte fundamental de su relación.

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Entre risas, relató que la rutina a veces incluye encuentros inesperados: “No sé, estacionamos en algún lugar. Tipo: ‘Che, no sé qué, ¿pinta?’. Pero por supuesto”. Y sumó una escena típica de sus días juntos: “‘Che, gordi, me tengo que ir a laburar, me tengo que ir ya’. ‘Uy, ¿ya te tenés que ir? Sí, tengo veinte minutos’. ‘Bueno, va, dale’”. De este modo, Becerra demostró que la espontaneidad y la buena comunicación son clave para mantener la chispa, incluso cuando el tiempo es limitado.

😳🔥 "Somos muy del sexo improvisado. SOY MUY GAUCHITA"



María Becerra sorprendió al hablar de su intimidad durante su paso por La Revuelta.

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La cantante también reconoció que, aunque disfruta de la organización y los planes, la vida actual la llevó a cambiar su forma de encarar esos momentos: “Yo suelo ser así, a mí me gusta bien organizado, pero también soy muy gauchita, y él es muy gauchito también”. Así, dejó en claro que ambos se adaptan a los cambios y aprovechan cada oportunidad para estar juntos.

Este nivel de sinceridad no es nuevo en La Nena de Argentina. En noviembre de 2024, cuando visitó el mismo programa, también sorprendió al responder cuánto sexo había tenido en el mes. Aquella vez, la cifra fue distinta: “La verdad que en el último mes creo que dos veces”, contó entonces, atribuyendo la baja frecuencia a la distancia física. “Pero porque estuve de viaje, estuve un mes lejos de mi tigre”, explicó entre sonrisas, dejando ver que la separación por trabajo es el principal obstáculo para los encuentros.

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La actitud de María se mantuvo intacta en ambas ocasiones: se muestra auténtica, relajada y sin tabúes al hablar de su vida personal, siempre con una cuota de humor y complicidad. Sus respuestas, lejos de ser polémicas, reflejan una forma natural de conectar con su pareja y con su público, y reafirman la cercanía que la caracteriza. Y, de esta manera, se posiciona como una de las voces jóvenes que mejor combina el éxito profesional con la transparencia en su vida cotidiana. Entre giras, shows y entrevistas, la artista demuestra que hablar de la intimidad puede ser parte de una conversación abierta y sin prejuicios, siempre desde el respeto y la sinceridad.