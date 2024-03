Maria Becerra brindó la conferencia de prensa un día antes de su primer show en el Estadio Monumental de River Plate donde hará historia al ser la primer mujer de nuestro país en subirse al mítico lugar para presentar su música.

Los pasos de la Nena de Argentina son agigantados en los últimos tiempos. Viene de conseguir la Gaviota de Oro y la de Plata en el Festival de Viña del Mar en Chile, que se suma a su cosecha de logros en los premios Gardel 2023, en los MTV Miaw 2023, los Latin American Music Awards 2022, entre tantos otros.

Creadora de éxitos como "Corazón Vacío", "Automático" (canción de Rápido y Furioso 10), "Te Cura", "Ojalá", entre otros, cumplirá un gran sueño al estar sobre el escenario del Monumental, donde confirmó que irá toda su familia, incluido su tío que se hizo viral en redes sociales después de una entrevista.

"Va a venir porque sino lo mato, lo desheredo jaja... Sí, él lo sabe", dijo la artista con su sonrisa de siempre al ser consultada por los medios que asistieron a la conferencia de este jueves en el Monumental.



"Al principio me había tirado esa, me había llorado con que 'soy un hombre grande y me voy a morir de calor', y que no podía venir por eso y le digo 'tío, dale'. Y justo pasó lo del programa en televisión y yo lo subí y dije 'le voy a meter presión'. Y dijo 'sí, voy a ir, cómo me lo voy a perder". Así que viene, el tío viene", expresó feliz María ante la risa de los concurrentes.

Maria Becerra se presenta 22 y 23 de marzo en River y cumple su sueño. Los fans están enloquecidos por verla cumplir este sueño que no imaginaba cuando dio sus primeros pasos en la música. A base de esfuerzo, dedicación y mucho trabajo, la cantante logró dar un gran salto que la convirtió en una de las favoritas del público. ¿Subirá el tío al escenario?

Puede interesarte

MARIA BECERRA, SIN OLVIDARSE DE SUS ORÍGENES

La humildad de Maria Becerra al hablar de su crecimiento profesional: "No soy tan famosa". La artista está lista para subirse al Monumental, pero consultada sobre su carrera, demostró que sigue siendo la misma Mari de siempre, trabajando con esfuerzo y dedicación full time.