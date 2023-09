Tras la muerte de Silvina Luna, los flashes volvieron a posarse sobre Aníbal Lotocki, el polémico cirujano que la operó hace más de una década.

En las últimas horas, la esposa de Lotocki confesó que está leyendo Simple y Consciente, el libro de la modelo.

María José Favarón aseguró que junto a su marido “están mal”.

“Aparte creo que nadie se merece lo que nosotros. Me refiero a esto, me refiero a la persecución, me refiero a las amenazas. Esto no está bien”, afirmó.

Y continuó: “Él siempre se presentó donde se tuvo que presentar, siempre declaró donde tuvo que declarar, siempre habló, siempre estuvo a derecho. Siempre hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice”.

“Me parece muy injusto todo esto, y con esto no digo que no me duele en el alma lo que le pasó a Silvina, porque me duele en el alma, realmente”, completó.

María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, contó en #SociosDelEspectáculo cómo vive la condena social y habló sobre sobre el hermano de Silvina Luna: “nadie se merece lo que estamos viviendo”.#lovieneltrece pic.twitter.com/qnRvEWzkFp — eltrece (@eltreceoficial) September 19, 2023

Qué dijio la esposa de Aníbal Lotocki sobre el libro de Silvina Luna

Durante otro tramo de la entrevista, Favarón reveló que comenzó a leer el libro publicado por Silvina Luna en 2022. “Me sensibiliza mucho. No lo terminé todavía”, expresó al borde de las lágrimas.

En tal sentido, destacó “las similitudes de lo que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella”. A la vez, la entrevistada le recomendó al movilero y a los espectadores que lean la publicación.

Al ser consultado sobre el hermano de Silvina, admitió que no lo conoce pero intento ponerse en su lugar.

“Yo sé lo que es perder una hermana. Perdí hace un año y la gente festeja que yo hace un año haya perdido a un ser querido. Hay una locura social muy grande”, juzgó.

Y agregó: “Realmente pienso en Ezequiel desde ese lugar, desde el hecho de perder una hermana y me duele mucho, y ojalá algún día, no sé en qué momento o en qué situación, pueda sentarme con él”.