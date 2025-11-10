El operativo cerrojo se activó cerca de las 02:35 de este domingo, luego de que se recibiera el aviso sobre un automóvil Peugeot 206 de color azul involucrado en un robo ocurrido previamente en la localidad de María Teresa. Según la información preliminar, el vehículo se desplazaba por Ruta Provincial 90 en dirección a Melincué, intentando evadir la acción policial.

Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 1ª de Melincué, con el apoyo de móviles adicionales, iniciaron una persecución que se extendió por varios kilómetros. El trayecto culminó cuando lograron interceptar y detener la marcha del rodado en jurisdicción de la localidad de Carreras. En el lugar, los agentes procedieron a la aprehensión de dos masculinos, de 21 y 23 años, respectivamente.

Los aprehendidos y los secuestros

Los dos hombres aprehendidos fueron identificados como oriundos de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Tras la detención, se llevó a cabo una requisa exhaustiva del vehículo Peugeot 206 en el que se movilizaban los presuntos delincuentes.

Como resultado de la inspección, los uniformados lograron el secuestro de tres teléfonos celulares que estaban en posesión de los aprehendidos. Este material será peritado en el marco de la investigación del ilícito.

Disposiciones judiciales

La Fiscal en turno, enterada de los pormenores del procedimiento, impartió las directivas correspondientes. En virtud de que el hecho de robo original tuvo lugar en María Teresa, se dispuso la entrega de los dos detenidos y los elementos secuestrados a la Subcomisaría 13ª de dicha localidad, que es la jurisdicción competente para continuar con las actuaciones. Por su parte, el automóvil Peugeot 206 quedó alojado en la sede de la Comisaría 1ª de Melincué a disposición de la justicia.