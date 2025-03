No hay dudas de que Jorge Rial es una de las figuras más importantes de la televisión argentina, y es que además de tener una amplia trayectoria, su voz es una de las más escuchadas por la gente. El comunicador, que se dedica hace ya varios años al periodismo político, no tiene miedo de decir lo que piensa.

En esta oportunidad se metió de lleno en el duro momento que atraviesa la Argentina tras la represión que se ejerció sobre los jubilados este miércoles 12 de marzo. Sin pelos en la lengua, Jorge Rial se refirió a la cobertura de los medios que hicieron visible este hecho y apuntó duramente contra una de sus colegas, Mariana Brey.

🗣️ La opinión de Mariana Brey sobre la represión en la tarde del miércoles a los jubilados e hinchas.



🐦 Opiná con #DuroDeDomar

📲 Sumate hasta las 01 hs. por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Yohvxwmd4t — C5N (@C5N) March 13, 2025

Desde su cuenta de Twitter, Jorge Rial defendió su profesión y escribió: «Impecable todo el trabajo de los periodistas y camarógrafos de @C5N. Pero no nos merecemos ciertas opiniones en pantalla. Fue un día intenso, de gran profesionalidad, de empatía, de riesgo físico. De compañeros que se arriesgaron para informar. Siempre de ese lado».

Impecable todo el trabajo de los periodistas y camarógrafos de @C5N. Pero no nos merecemos ciertas opiniones en pantalla. Fue un día intenso, de gran profesionalidad, de empatía, de riesgo físico. De compañeros que se arriesgaron para informar. Siempre de ese lado. — JORGE RIAL (@rialjorge) March 13, 2025

Si bien Jorge Rial no dio nombres, la gente entendió que se refería a Mariana Brey, que entre otras cosas, cuestionó si realmente fue gendarmería quien le disparó en la cabeza al fotógrafo Pablo grillo, internado en terapia intensiva. Agradecidos por las palabras del periodista, en los comentarios enseguida saltaron en contra de la panelista.

«Entendí que había que volver al Obelisco cuando escuché a Mariana Brey justificando el sadismo frente a periodistas, jubilados y ciudadanos. Ahora nos vemos ahí»; «Contanos por favor cuál chup… Mariana Brey para que le permitan tanto. Es una persona horrible e insoportable. Fea de alma, no aporta mas que irritación a quienes vemos el programa. Aparece ella y pongo otra cosa», escribieron.

Puede interesarte

«Muy bien Jorge. Yo le voy a poner nombre, @marianabrey justificando la violencia me hizo apagar la TV. No sé cómo la tienen. Arruinó la excelente transmisión del canal»; «No la soporto. Aviso para que se sepa. No voy a ver Duro de Domar cada dia que este esa hija de put… en la pantalla. Que se vaya a ln+ que ahi van a dejarla decir todas sus pelotudeces sin que nadie le diga nada. Incluso puede ser del club de fans y ir a escuchar opera a olivos con sus amiguitos», siguieron.

«Totalmente de acuerdo, me descompone Mariana Brey diciendo que esto es un golpe de estado, defendiendo el autoritarismo de Milei y la represión salvaje de Bullrich, dale C5N, nos falta el respeto a todos», apuntaron los usuarios. Pese a todos los comentarios, Jorge Rial no reaccionó y prefirió no mencionar a su colega con nombre y apellido.