“Una mamá así no hace bien. Es mejor tenerla lejos”, con esa frase Charlotte Caniggia decidió poner fin a la relación con su madre y dar vuelta la página a un conflicto que parecía no tener solución. Sin embargo, la reacción de Mariana Nannis no tardó en llegar. A través de su Instagram, la mediática publicó una serie de fotos en donde forma la V con sus dedos. Más adelante, la mediática explicó que se trataba de una referencia a Venezia, el nombre de su nieta. Esto se sumó a una serie de fuertes respuestas y comentarios irónicos contra sus seguidores, quienes opinaron de la situación.

A cara lavada, y luciendo una bata blanca, la madre de Charlotte y Alex Caniggia subió dos stories a su Instagram. En la primera de ellas se muestra formando la V con sus dedos, acompañada de la frase ‘Feliz día’. En la siguiente, casi en el mismo plano, repite el gesto pero esta vez agrega: ‘V de Venecia’.

Puede interesarte

Como si fuera poco, la mediática también compartió la misma foto en una publicación en su feed. En la misma no agregó una frase ni un emoji, sin embargo muchos de sus 130.000 seguidores se hicieron presentes y opinaron de la situación que está viviendo con sus hijos, a poco tiempo de que naciera su nieta. En ese contexto, Nannis aprovechó para responderle a muchos de los que comentaban y tuvo picantes cruces.

“¡Andá y conocé a tu nieta! ¡El tiempo pasa y no vas a ser joven toda la vida! ¡Ya tenés tus años, fijate que lo único que te llevás es el amor que te dieron tus hijos, y ahora tu nieta. La plata no es todo, Mariana. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser pobre, pero pobre de amor. Pensalo”, le escribió una seguidora.

Al rato, ella salió al cruce y respondió: “Lo peor que le puede pasar a una persona es criticar a otra, siempre todo te va a molestar y más viniendo de una mujer linda como yo, ubicate, y si no mirate al espejo, así te ubicás solita”. Otro de los comentarios que decidió responder la ex pareja de Claudio Paul Caniggia fue: “Qué oscura estás de alma. Para qué tuviste hijos si no le ibas a dar amor y cuidado. Que Dios te ayude a cambiar”. Furiosa, la mediática fue tajante y devolvió: “Seguí vendiendo tupper”.

Después de meses de intentar recomponer la relación, Charlotte Caniggia decidió poner punto final al trato con su madre. La participante del Bailando fue tajante y explicó: “Yo la perdono, no quiero tener relación con ella porque no es muy buena, no es sano. Hablé con ella el día de la madre, la felicité por su día y empezó a hablarme cosas y me trató un poco mal y no quiero tener más relación con ella”.

Puede interesarte

En ese sentido, Charlotte intentó explicar a qué se debía esta situación y cuáles fueron los momentos que llevaron a su madre a actuar de esta manera: “Creo que el problema es de ella, está enojada por el divorcio porque todavía sigue con el tema y no le han dado su parte y eso la afecta mucho a mi mamá. Nosotros somos los hijos, no tenemos la culpa y ella tendría que enojarse con su exmarido, ellos fueron los que se casaron, si se separaron problema de ellos, nosotros como hijos no tenemos el problema”.

Por último, la hija del ex futbolista habló de la llegada de Venezia a la familia y de cómo era la situación familiar actual. “”Un bebé une, pero a veces las familias son un poco complicadas. Claramente es lindo que mi mamá y mi papá puedan conocer a la bebé. Mi mamá todavía no la conoció pero Dios quiera que todo se pueda arreglar”, dijo en diálogo con Intrusos.