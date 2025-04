El periodista Jorge Rial detonó la bomba: Marianela Mirra visita dos veces por mes en la cárcel de Ezeiza, Buenos Aires, al ex gobernador de Tucumán, José Alperovich. "Marianela Mirra es una de las visitas habituales a la cárcel para visitar a José Alperovich (...) Marianela ingresa a la cárcel autorizada como familiar, dos veces por mes visita a Alperovich“, aseveró.

👉Exclusivo: la vida VIP de José Aalperovich en la cárcel #Argenzuela con la conducción de @rialjorge

📲 Hasta las 18 hs. por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/sPzdzgaQm6 — C5N (@C5N) March 31, 2025

La respuesta de Marianela Mirra a la bomba fue en su propio Instagram: "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich".

"Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros u ñoquis", agregó Mirra.

"Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo", agregó sobre el ex gobernador de Tucumán encarcelado luego de ser condenado a 16 años de prisión por haber cometido nueve hechos de abuso sexual.



Ante las repercusiones del caso, tomaron estado público las cartas "de puño y letra" que le habría escrito José Alperovich a Marianela: "Gracias por estar en las buenas y en las malas. Me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado. Nunca me sentí solo porque siento que siempre estuviste a la par mía. Te amo mucho". Y la firma: "José".

Las cartas están fechadas en noviembre de 2024 y otra, la más reciente, hace una semana.

Por su parte, Marianela le había escrito: "Mi compañero de ruta, aunque hoy después de tantos años no te tengo conmigo, en este día tan especial, estás más presente que nunca. Contando los días para poder recibirte con los brazos bien abiertos y el amor más grande del mundo".

El caso extraña a todos y hunde la reputación de Marianela Mirra, quién hace tiempo no mantenía contacto con el ex gobernador. Algunos especulan que la ex Gran Hermano recibiría dinero para levantar el ánimo de José y mantenerlo distraído ante una realidad desesperante.