La ex Gran Hermano Marianela Mirra compartió en las redes una foto de su pareja José Alperovich y le dedicó un mensaje mientras cumple la condena a 16 años por abuso sexual.

El romance de Marianela Mirra y José Alperovich que lleva muchos años y que se blanqueó recién hace unas semanas tras la información que dio Jorge Rial generó mucho revuelo en el ambiente del espectáculo y político.

La ganadora de Gran Hermano 2007 bancó públicamente al ex político, preso en el penal de Ezeiza tras ser condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina.

Desde las redes sociales, al cumplirse el cumpleaños número 70 de Alperovich el 13 de abril, Marianela compartió una historia en su cuenta de Instagram con un romántico mensaje a su pareja, con quien se conoce hace dos décadas.

Con una imagen de Alperovich y musicalizado con la canción Ese maldito momento de la banda No Te Va Gustar, Mirra volvió a reiterar que cree en la inocencia del ex gobernador de Tucumán.

“Feliz cumple rey! Vamos a salir adelante juntos de esta!", indicó la ex GH al comienzo. Y siguió: "Es un sufrimiento no poder tenerte conmigo, como el día que me arrebataron mis sueños y el amor tan grande que construimos cada día!”.

La polémica sobre el noviazgo de Marianela Mirra con José Alperovich sigue creciendo a medida que pasan los días. "No voy a soltarle la mano, creo en él más que nunca", aseguró la ganadora de Gran Hermano 2007 sobre la condena por abuso sexual que pesa sobre su pareja.